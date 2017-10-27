Парламент Каталонии одобрил резолюцию о провозглашении независимости от Испании

2017-10-27 17:34 | www.apa.az | 4

Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, резолюцию, которую внесли леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и коалиция "Вместе за да", поддержали 72 депутата, против — десять, еще двое не голосовали.



Депутаты оппозиционных фракций перед началом заседания покинули зал, поскольку считают голосование незаконным.

"Каталония превращается в независимое государство в форме республики", — говорится в резолюции. Документ также провозглашает "строительство Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".

Всего в резолюции 17 пунктов, в том числе "Содействие заключению договора о двойном гражданстве с Испанией", "Продвижение перед всеми государствами признания Каталонской Республики", "Разработка предложений о распределении активов и обязательств между Каталонией и Испанией".

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. За независимость проголосовали 90,18% избирателей при явке 43,03%. Центральные власти референдум не признают. Правительство Испании решило применить 155-ю статью Конституции — отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.