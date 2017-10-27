Евродепутатов обвиняют в приставаниях – ВИДЕО

2017-10-27 12:30 | www.oxu.az | 3

На депутатов Европарламента обрушилась волна обвинений в сексуальном домогательстве. К пострадавшим относит себя Жанна Понте, поступившая туда на практику с 2014 году. Она утверждает, что с ней сразу неприлично повёл себя один немецкий депутат. Сейчас, в возрасте 27 лет, Жанна работает помощником французского левоцентриста, который выслушивал её жалобы.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Euronews.

«Однажды она вернулась в наш кабинет бледная и очень расстроенная, - сказал Эдуард Мартэн. - Я спросил ее, в чём дело, и она рассказала, что её прижал к стене некий депутат. Он якобы сказал, что она красивая, что он хочет узнать её имя, кто она, хочет пригласить её выпить. Она призналась мне, что такое происходило уже не в первый раз».

Жанна записывала в дневник, когда к ней или к её коллегам кто-про из политиков пытался приставать, прикасался к ним, запугивал или отпускал замечания, относящиеся к их полу. Таких случаев за три года она насчитала 50.

«Нужно понять, что некоторые женщины работают по контракту, и когда им приходится иметь дело с сексуальными домогательствами или сексуальными нападением, им трудно встать и заговорить, - сказала Понте. - Нужно создать особое пространство для этих женщин или мужчин, чтобы они могли говорить».

В четверг Европарламент проголосовал в Страсбурге за создание рабочей группы независимых экспертов для расследования обвинений в сексуальном домогательстве и злоупотреблении внутри парламента. Депутаты призвали также наладить оказание жертвам правовой и медицинской помощи.

Н.О.