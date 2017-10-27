Сенат Испании сегодня решит судьбу Каталонии

2017-10-27 12:36 | www.oxu.az | 4

Сегодня Сенат Испании собирается одобрить 155 статью Конституции. В субботу председатель правительства Мариано Рахой заявил о введении ее в строй. Эта статья позволяет ограничить самоуправление Каталонии, отстранить от должности Карлеса Пучдемона и членов правительства автономии, а также – провести новые выборы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Euronews, правящая “Народная партия” заручилось поддержкой партии “Граждане”, так что результат голосования предсказуем, даже если социалисты решат голосовать против.

“Запуск 155-й статьи не является началом новой политической централизации, как утверждают некоторые. Это – начало конца повторяющегося неповиновения закону и использования правительства автономии против ее же собственного региона,” - заявила вице-премьер Испании Сорайя Сайес де Сантамария.

Н.О.