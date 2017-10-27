Возбуждено уголовное дело в связи с продажей в нелицензированной аптеке запрещенного препарата

2017-10-27 17:47 | www.apa.az | 4

Информация о нелегальной продаже сильнодействующих препаратов в некоторых аптеках была расследована в прокуратуре города Баку.

Как сообщает АПА, в совместном заявлении прокуратуры и управления полиции говорится, что в ходе расследования было установлено, что в Ясамальском районе Баку, на улице А.Хагвердиева, 74д без лицензии функционировала аптека «Bizim aptek». Фармацевт этой аптеки без рецепта незаконно продавал не относящееся к наркотическим или психотропным, но сильнодействующее лекарство «Трамадол 200 мг».

По факту в прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статьям 240.2.2 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенный неоднократно) и 192.1 (незаконное предпринимательство) УК Азербайджанской Республики, следствие было поручено Следственному управлению Главного управления полиции города Баку.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.



Принимаются меры по полному, всестороннему и объективному расследованию распространенных в различных средствах массовой информации и соцсетях сообщений об аптеках, осуществляющих незаконную продажу в столице сильнодействующих веществ, а также по установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, занимающихся незаконным оборотом этих веществ.