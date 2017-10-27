Стали известны изменения в проект института представительства в Азербайджане

2017-10-27 17:56 | www.apa.az | 4

На сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству были обсуждены изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Административно-процессуальный кодекс и в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности».



Как сообщает АПА, изменения, которые предлагается внести во все три документа, предусматривают упразднение института законных представительств в судах.



Отметим, в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса 20 октября из повестки были исключены 3 вопроса. Спикер Огтай Асадов сказал, что в подготовке этих проектов есть недочеты.



Спустя несколько дней после заседания было объявлено, что обсуждение вопроса отложено до весенней сессии ММ.



Однако проект с некоторыми изменениями был внесен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, запланированного на 31 октября.

После изменений, в новом проекте близкому родственнику физического лица будет разрешено участвовать на судах в качестве законного представителя. В связи с этим в предложенную в качестве дополнения к предыдущему изменению статью 69.1-1 Гражданского процессуального Кодекса вносятся дополнения.

Другое изменение связано с тем, что 1.4 и 1.6 статьи закона «Об адвокатах и адвокатской деятельности» не применяются в отношении лиц, участвующих на судах в качестве представителя по рассматриваемым делам, до того, как эти дела будут решены по сути в судах соответствующих инстанций.

Проект был рекомендован для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса. Проект будет вынесен на пленарное обсуждение 31 октября.

В случае принятия изменений они вступят в силу с 1 декабря 2017 года.

Напомним, 6 октября председатель Верховного суда представил законопроекты в связи с внесением изменений в Гражданский процессуальный, Административно-процессуальный кодексы и в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности» Азербайджанской Республики. В законопроектах предлагалось наложить запрет на участие представителей в гражданских и административно-судебных процессах, чтобы в этих процессах участвовали только члены Коллегии адвокатов.