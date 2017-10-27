Азербайджанец стал кандидатом в депутаты Новой Зеландии

2017-10-27 12:42 | www.oxu.az | 3
В столице Новой Зеландии Веллингтоне прошло несколько собраний местной общины бахаи - молодой религии, зародившейся в середине 19 века в Иране, сообщает Оxu.Az со ссылкой на местные СМИ.
Члены секты праздновали 200-летие со дня рождения Бахауллы, которого бахаи считают своим пророком.
Активную роль в организации этих мероприятий сыграл азербайджанец Тофик Мамедов.
Уроженец Баку Тофик Мамедов проживает в Новой Зеландии уже 22 года.
В настоящее время он владеет группой компаний в сфере недвижимости, и активно участвует в политике. В частности, Лейбористская партия Новой Зеландии выдвинула его своим кандидатом на парламентских выборах.
Н.Г.