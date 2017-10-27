Появились кадры перестрелки в Гяндже – ВИДЕО

2017-10-27 12:48 | www.oxu.az | 3

Появилось видео перестрелки между представителями криминального мира 25 октября в Гяндже.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Musavat.

Напомним, что инцидент произошел в чайном доме «Мираж» в Кяпязском районе.

Так, между 27-летним Гурбаном Гурбанoвым, 27-летним Туралом Алиевым, 30-летним Эдгаром Насировым и 39-летним Намигом Керимовым произошел вооруженный инцидент.

После инцидента Гурбан Гурбанов был задержан на контрольно-пропускном пункте «Сыныг Кёрпю», при попытке убежать из страны. Эдгар Насиров был госпитализирован с ранениями.

Поиск других участников вооруженного инцидента продолжается.

Э.А.

