"Татнефть" готова работать в международных консорциумах на проектах в Иране

2017-10-27 17:18 | www.trend.az | 3

"Татнефть", претендующая на разработку двух месторождений в Иране, готова рассматривать работу в составе международных консорциумов.

Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании Наиль Маганов.

"Работа в консорциумах - это международная практика работы на крупных проектах. В случае принятия решения о вхождении на рынок Ирана будем рассматривать все варианты", - сказал он.

Компания ведет переговоры с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) и ее дочерними структурами по двум месторождениям - Дехлоран и Шадеган.

"Они показались нам, с одной стороны, наиболее интересными с точки зрения возможности применения разработанных в "Татнефти" уникальных технологий нефтедобычи на выработанных, обводненных месторождениях", - сообщил Маганов.

Глава "Татнефти" назвал Дехлоран и Шадеган действующими и относительно неплохо изученными месторождениями. По обоим проектам у компании подписаны необязывающие соглашения (меморандумы о взаимопонимании) и ведется работа по обмену и изучению геологической информации, а также по перспективам разработки. До финализации этого этапа какие-либо иные комментарии, в том числе по срокам и объемам добычи нефти, представляются преждевременными, отметил он.

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