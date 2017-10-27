Президент Азербайджана принял верительные грамоты послов Гватемалы и Австралии (ФОТО) (версия 3)

2017-10-27 17:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Гватемалы в Азербайджане Ларса Хенрика Пира Переза.

Посол Ларс Хенрик Пира Перез обошел строй почетного караула.

Ларс Хенрик Пира Перез вручил свои верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана побеседовал с послом.

В ходе встречи было подчеркнуто наличие хороших возможностей для развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Гватемалой в различных сферах, а также отмечено, что страны заинтересованы в том, чтобы приложить усилия для развития связей в экономике, торговле, культуре и в сфере инвестирования.

На встрече также была отмечена необходимость более тесного ознакомления и информированности стран друг о друге, с целью дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Гватемалой.

В ходе беседы посол Ларс Хенрик Пира Перез поздравил главу государства в связи с открытием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, запланированным на ближайшие дни.

Также глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Австралии в стране Марка Иннес-Брауна.

Посол Марк Иннес-Браун обошел строй почетного караула.

Марк Иннес-Браун вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев отметил значение взаимных визитов между двумя странами на уровне членов парламента, министров и делегаций другого уровня. Коснувшись сотрудничества в экономической сфере, глава государства подчеркнул необходимость определения формата экономического сотрудничества для увеличения взаимной торговли. Президент Ильхам Алиев отметил возможность определения новых сфер сотрудничества, используя широкую сеть портов, несмотря на то, что две страны расположены далеко друг от друга. Глава государства также отметил наличие хороших возможностей для развития сотрудничества в области туризма. Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что Марк Иннес-Браун в период деятельности в качестве посла внесет вклад в дело развития двусторонних отношений.

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Австралии в Азербайджане Марк Иннес-Браун подчеркнул, что испытывает чувство гордости от вручения верительных грамот в 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами. Он отметил, что его страна заинтересована в расширении связей с Азербайджаном.

«Австралия всегда твердо поддерживала Азербайджан. Мы поддерживаем вашу территориальную целостность и суверенитет, вашу позицию в связи с Нагорным Карабахом», - сказал посол.

Затем посол Марк Иннес-Браун отметил необходимость расширения сотрудничества между двумя странами в сфере торговли и инвестиций.

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