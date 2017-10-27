СГБ продолжает антитеррористические операции, задержаны еще 4 участника боев в Сирии и Ираке

2017-10-27 18:10 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью СГБ, в результате проведенных операций 27 октября 2017 года были задержаны и привлечены к уголовной ответственности члены радикально-религиозной экстремистской преступной группы, граждане Азербайджана – Алиев Хасрат Алигусейн оглу, Насруллаев Эмиль Ровшан оглу, Дадашев Эльшад Гусейнага оглу и Эйналов Заур Талыб оглу. Им вменяется участие на территории Сирии и Ирака в учениях и боях на почве религиозного экстремизма.

Служба государственной безопасности представит общественности видео и аудио материалы в связи с уголовным делом, в той их части, в которой они не представляют тайну следствия.