На строительство автодороги в Агдамском районе выделено 5,4 млн. манатов

2017-10-27 18:13 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 5,4 млн. манатов на строительство автодороги Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гервенд-Хындырыстан в Агдамском районе.

Как передает АПА-Экономикс, автодорога Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гервенд-Хындырыстан соединяет 14 населенных пунктов, в которых проживают 29 тыс. человек. Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год. Минфину поручено обеспечение выделения данных средств.