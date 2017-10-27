Погода ухудшится

2017-10-27 12:56 | www.oxu.az | 4

В субботу, 28 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами слабый туман, изморось. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 18-23, в Баку ночью 12-14, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 55-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, утром туман. Подует переменчивый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 18-23, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

С полудня 28 октября до конца месяца в некоторых районах западный ветер местами будет временно усиливаться, с вечера 28 октября до утра 29 октября местами ожидаются кратковременные дожди.

Э.А.

