Министерство финансов Таджикистана и Всемирный банк обсудили новую Программу партнёрства

2017-10-27 17:24 | www.trend.az | 4

Встреча первого заместителя Министра финансов Республики Таджикистан Джамшеда Каримзода с миссией Всемирного банка во главе со страновым координатором программы по Центральной Азии Саши Джуменом состоялась накануне в Душанбе. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в секретариате Минфина РТ.

Были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках новой Программы партнёрства со страной на 2019-2023 годы с целью поддержания социально-экономической устойчивости и динамических показателей роста Республики Таджикистан.

Необходимо отметить, что данная Программа будет направлена на повышение качества и воздействие фискальной политики, развитие частного сектора и региональную интеграцию. Таким образом, особое внимание будет уделено вопросам, касающимся реформ государственного сектора, поддержки деятельности молодежи и мигрантов, платформы развития регионов, трансграничных программ развития и регионального сотрудничества.

Во встрече также приняли участие Постоянный представитель Всемирного банка в Республике Таджикистан Ян-Питер Олтерс и Руководитель проекта, старший специалист по социальному развитию Роберт Вробель.

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