Сенат Испании отменил автономию Каталонии

2017-10-27 18:21 | www.apa.az | 3

Сенат Испании принял решение о введении прямого управления в Каталонии.

Как сообщает АПА, Сенат на основе обращения правительства принял решение о применении 155-й статьи конституции Испании. Это означает временную отмену автономии Каталонии и передачу региона в непосредственное управление центрального правительства.

Глава испанского правительства Мариано Рахой в своем аккаунте в Твиттер призвал население страны к спокойствию. Премьер заявил, что законность в Каталонии будет восстановлена.

Отметим, сегодня парламент Каталонии принял Декларацию о независимости региона. За принятие документа проголосовали 70 депутатов, 10 членов законодательного собрания выступили против, голоса 2 парламентариев признаны недействительными. Партии, выступающие за целостность Испании, не приняли участия в голосовании.