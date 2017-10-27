Путин запустил четыре баллистические ракеты – ВИДЕО

2017-10-27 13:00 | www.oxu.az | 4
Владимир Путин накануне вечером принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС России", - рассказал он.
Песков добавил, что Путин произвел пуск четырех баллистических ракет.
Во время учений боевой расчет РВСН запустил с космодрома Плесецк межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь" по полигону Кура.
Самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка, поразили крылатыми ракетами наземные цели на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).
В Минобороны отметили, что учения прошли успешно.
Н.О.