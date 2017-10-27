В рамках проекта "Там, где живет мугам" представлен концерт Пярвиза Гасымова (ФОТО)

2017-10-27 17:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама состоялся концерт победителя VI Телевизионного конкурса мугама Пярвиза Гасымова, сообщает Trend Life. Вечер прошел в рамках проекта “Muğamat var olan yerdə” (Там, где живет мугам), организованного Международным центром мугама, телеканалом Mədəniyyət (Культура) и Азербайджанским радио.

В концертной программе прозвучали композиции мугама "Mirzə Hüseyn segahı", "Qarabağ şikəstəsi", народные песни "Dəli ceyran", "Xumar oldum", теснифы "Dilkeş", "Şikəsteyi-fars", произведения "İlk məhəbbət" Габиля Алиева и "Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim" Алибабы Мамедова. Завершился вечер "Qarabağ şikəstəsi", который был исполнен в дуэте с преподавателем молодого ханенде, заслуженным артистом Таяром Байрамовым.

Выступление прошло в сопровождении ансамбля "Uğur" под управлением Алтая Нифталиева (тар), в состав которого входят Араз Агавердиев (кяманча), Айсу Садыгова (канон), Галиб Гашимов (уд), Валех Асланов (пиано), Сулейман Алиев (балабан), Рамин Абдуллаев (нагара), Тарлан Муршудов (гоша-нагара).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Напомним, что 1 ноября в Международном центре мугама в рамках проекте “Muğam axşamları” (Вечера мугама) пройдет вечер “Orta Mahur” и “Rahab”. Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008).

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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