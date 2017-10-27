На поле в Италии появился портрет Ким Чен Ына – ФОТО

2017-10-27 13:20 | www.oxu.az | 5

Огромный портрет лидера КНДР Ким Чен Ына с подписью Danger появился на пшеничном поле под Вероной на севере Италии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу местное издание L'Arena.

По его данным, автором инсталляции стал итальянский художник Дарио Гамбарин, прославившийся тем, что с помощью трактора и плуга изображает на своем участке мировых лидеров. В разное время героями его работ становились президент РФ Владимир Путин, президенты США Дональд Трамп и Барак Обама, папа римский Франциск, Фидель Кастро, Нельсон Мандела. В этот раз, по словам Гамбарина, его работа стала своего рода призывом к миру.

"Весь мир, видя постоянное напряжение в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, с опаской следит за происходящим, - приводит издание слова художника. - Моя работа являет собой желание как можно скорее решить эту проблему дипломатическим путем".

Для создания гигантских произведений на поле своего отца размером 25 тыс. кв. м художник использует трактор и плуг, применяя специальную технику. Увидеть его работы можно только с высоты птичьего полета. По словам Гамбарина, он обратился к ландшафтному искусству около 10 лет назад.

Н.О.