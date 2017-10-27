Французский университет в Баку ознаменовал начало сотрудничества между нашими странами в сфере образования - Посол

2017-10-27 17:38 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Целью Французско-Азербайджанского университета является подготовка новых квалифицированных кадров. Университет ознаменовал начало сотрудничества между нашими странами в сфере образования.
Об этом заявила посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез во время пресс-конференции в честь вручения студентам Французско-Азербайджанского университета в Баку студенческих билетов.
Бушез поздравила студентов университета с тем, что они становятся частью такого важного проекта, связывающего две страны, отметив, что в прошлом году торжественная церемония вручения студенческих билетов состоялась в Центре Мугама в Баку, сегодня же университет проводит церемонию в своем новом здании, что также не может не радовать.
Посол Франции выделила и поздравила от имени университета команду, состоящую из пяти студентов одержавших победу в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
Бушез также отметила заслуги Страсбургского университета в открытии и функционировании Азербайджано-французского университета.
Благодарности прозвучали также в адрес министерства образования Азербайджана, и в частности министра Микаила Джаббарова.
Азербайджано-французский университет (UFAZ) – это проект, учрежденный в 2014 году по инициативе президентов Азербайджана и Франции. В университете, действующем с сентября 2016 года, прием студентов осуществляется по четырем техническим специальностям.
С французской стороны в проекте участвует консорциум французских университетов, возглавляемый Страсбургским университетом (Унистра). А с азербайджанской стороны, проект возглавляет Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП) на основе тесного сотрудничества с министерством образования Азербайджана.
(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)
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