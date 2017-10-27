Премьер Испании назвал решение каталонского парламента преступным деянием

2017-10-27 18:59 | www.apa.az | 4

Решение парламента Каталонии провозгласить независимость является преступным деянием.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом журналистам заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой после голосования в Сенате Испании.

Сенат утвердил применение 155-й статьи конституции Испании, после того как правительство предложило отстранить каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить досрочные выборы в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей.

Часом ранее парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании.

«То, что сегодня одобрил парламент Каталонии, противоречит закону и является преступным деянием», — заявил Рахой.

Он уверил каталонцев, что «все будет хорошо, умеренно и эффективно». «Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует», — заявил премьер.