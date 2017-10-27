Турецкая армия уничтожила десятки террористов ПКК

2017-10-27 13:30 | www.oxu.az | 4

В результате контртеррористических операций турецких спецслужб в с 19 по 25 октября нейтрализованы 72 курдских боевика.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Генштаб вооруженных сил Турции.

В ходе КТО погибли восемь военнослужащих, еще 11 солдат ВС Турции получили ранения.

Контртеррористические операции против боевиков террористической ПКК проводились в провинциях Хаккари, Ширнак, Эрзерум, Сиирт, Диярбакыр, а также в северных районах Ирака.

Н.О.