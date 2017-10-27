В Азербайджане у 1543 детей обнаружен сахарный диабет

2017-10-27 13:40 | www.oxu.az | 4

«Согласно данным по итогам 8 месяцев этого года в Азербайджане зарегистрировано 241 323 больных сахарным диабетом».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам заявила врач Республиканского эндокринологического центра Нармин Исмайлова.

Она отметила, что в стране среди больных сахарным диабетом у 29 830 человек сахарный диабет первого типа, 211 493 – второго типа:

«В Азербайджане зарегистрировано 1 543 ребенка c сахарным диабетом. Из них у 1 522 - первый тип, у 21 – второй тип сахарного диабета. Среди больных 73 367 зарегистрированы в Баку. Из них 556 – дети».

Специалист отметила, что в этом году количество официально зарегистрированных больных сахарным диабетом на 12% превышает показатель прошлого года:

«Естественно, в Азербайджане есть официально не зарегистрированные люди и те, которые не знают о заболевании. Сахарный диабет вызывает осложнения в организме человека».

По ее словам, в мире 90% таких больных страдают сахарным диабетом второго типа:

«Период возникновения болезни занимает продолжительное время. Поэтому главное провести раннюю диагностику заболевания.

Сахарный диабет ведет к изменениям во всех органах, особенно в глазах, почках, сердце и нижних конечностях. Основными факторами, предотвращающими болезнь, являются правильное питание и правильный образ жизни. Сегодня к причинам, влияющим на риск возникновения болезни, можно отнести и долгое нахождением за компьютером, пассивный образ жизни, употребление фастфуда. Основной причиной эндокринологических заболеваний также является ожирение».

Она также подчеркнула, что вторая главная эндокринологическая проблема связана с болезнью щитовидной железы:

«Численность таких больных постепенно растет. Эта проблема наблюдается в основном у женщин, особенно в период беременности».

Э.А.

