Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Ираном успешно реализуются важные совместные транснациональные проекты (ФОТО) (версия 2)

2017-10-27 17:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял делегацию во главе с министром экономики и финансов Ирана Масудом Карбасианом.

Глава государства поздравил Масуда Карбасиана с назначением на должность министра экономики и финансов Ирана. Коснувшись работы совместной межправительственной комиссии, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что комиссия и дальше будет успешно и плодотворно осуществлять свою деятельность. Сказав, что двусторонние связи между странами очень стремительно и успешно развиваются, глава государства подчеркнул, что для расширения этих связей особое значение имеют встречи, проведенные между главами государств. Президент Ильхам Алиев отметил, что сотрудничество дает прекрасные результаты, что товарооборот между странами в прошлом году вырос на 70 процентов, а в этом году на 30 процентов, и добавил, что все достигнутые договоренности выполняются. Подчеркнув, что важные совместные транснациональные проекты успешно реализуются, глава государства с уверенностью заявил, что плодотворное сотрудничество в этом направлении будет продолжено и в последующие годы.

Министр экономики и финансов Ирана Масуд Карбасиан выразил удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан в качестве сопредседателя совместной межправительственной комиссии. Гость выразил надежду на то, что оправдает оказанное ему доверие и справится с возложенной ответственностью на этой должности, внеся вклад в дело развития связей между двумя странами.

«Достигнутое под вашим руководством успешное развитие в Азербайджане поражает. Я поздравляю Вас с этими прекрасными достижениями», - сказал Масуд Карбасиан.

На встрече состоялся обмен мнениями в связи с сотрудничеством между двумя странами в экономической, торговой, транспортной, сельскохозяйственной, банковской, финансовой сферах, сфере здравоохранения и по международному транспортному коридору «Север-Юг».

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