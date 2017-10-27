Азербайджанский газ поступит в Грузию по новому маршруту

2017-10-27 17:47 | www.trend.az | 5

Геополитический проект особого значения для Грузии находится на заключительном этапе. Через неделю в Грузию по новому маршруту поступит азербайджанский газ, передает "Бизнес Грузия".

Размер крупнейшей иностранной инвестиции, потраченной на расширение южнокавказского трубопровода, приближается к запланированной двухмиллиардной отметке.

Уже в следующем году Турция получит природный газ, а к 2020 году, после завершения строительства транс-адриатического трубопровода, газ из Кавказа поступит в страны Евросоюза.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.