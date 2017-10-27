Президент Азербайджана направил письмо чешскому коллеге

2017-10-27 19:17 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил чешского коллегу Милоша Земана с национальным праздником его страны.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин президент, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Чешской Республики. Надеюсь, что азербайджано-чешские отношения и впредь будут развиваться и расширяться на почве дружбы и сотрудничества в интересах наших народов. В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания».