Генсек НАТО планирует посетить Южную Корею

2017-10-27 14:00 | www.oxu.az | 4

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует посетить Южную Корею для обсуждения ситуации с КНДР и вопросов безопасности региона, сообщает Оxu.Az со ссылкой на «Ренхап».

Отмечается, что Столтенберг встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и с главой МИД страны Каном Гён Хва.

На встречах будут обсуждаться ситуация с КНДР, нераспространение оружия массового уничтожения, кибербезопасность и борьба с терроризмом.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Джеймс Мэттис посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР.

Н.Г.