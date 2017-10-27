GEM Fest 2018 пройдет в Анаклия 9-12 августа

2017-10-27 17:50 | www.trend.az | 4

Грузинский фестиваль электронной музыки GEM Fest 2018 пройдет с 9 по 12 августа в Анаклия (Самегрело – Верхняя Сванетия), сообщают организаторы, передает "Бизнес Грузия".

Как отмечается, билеты и абонементы на фестиваль поступят в продажу в ближайшее время. Стоимость билетов пока не известна.

В 2017 году GEM Fest продлился месяц и был частично профинансирован из государственного бюджета. При этом, у организаторов все же возникли финансовые проблемы, и они не смогли своевременно выплатить зарплаты сотрудникам мероприятия. Позже министр экономики и устойчивого развития Грузии заявил, что против того, чтобы GEM Fest финансировали из госбюджета.

Помимо этого, GEM Fest 2017 стал одним из самых скандальных мероприятий в Грузии после того, как в результате интоксикации скончалась 22-летняя посетительница фестиваля, а еще нескольким гостям понадобилась госпитализация. Это породило слухи о свободной продаже наркотиков на территории GEM Fest. В итоге многие жители Грузии стали выступать за отмену GEM Fest.

Однако организаторы все же анонсировали дату следующего фестиваля.

По их словам, в будущем году GEM Fest по-прежнему пройдет в музыкальном нон-стоп режиме, с множеством спортивных и культурных мероприятий.

"Четыре дня и ночи моря, солнца, развлечений и свободы на жемчужном черноморском пляже Анаклии" — обещают организаторы GEM FEST.

Информация о лайнапе, программе мероприятиях и условиях фестиваля скоро будет опубликованы на официальном сайте.

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