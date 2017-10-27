Абдулла Аскерзаде, набравший 700 баллов: "Только БВШН поможет мне добиться успеха"

2017-10-27 17:52 | www.trend.az | 5

Одним из студентов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), набравшим при поступлении в вуз 700 баллов, стал Абдулла Аскерзаде, беседа с которым публикуется сегодня.

– Расскажи, кто это – Абдулла Аскерзаде, сумевший получить 700 баллов на вступительных экзаменах?

– Я родился 25 августа 2000 года в Гяндже. В 2006 году там же пошел в первый класс средней школы №31. В 2012 году, став лучшим во время вступительного экзамена в Турецкий лицей г.Гянджи, получил возможность бесплатно учиться там. В этом году я закончил лицей с отличным аттестатом и поступил в Бакинскую Высшую Школу Нефти учиться по специальности «Инженер по автоматизации процессов». Мой отец по профессии невропатолог, а мама – преподаватель музыки с высшим образованием. Две мои старшие сестры – студентки.

– Абдулла, каким своим успехом ты гордишься больше всего?

– Думаю, что мой самый большой успех в жизни еще впереди, хотя у меня уже есть довольно серьезные достижения. Несколько лет назад я занял первое место в конкурсе на поступление в Турецкий лицей, а в этом году набрал высший балл на вступительных экзаменах в вузы и сразу стал студентом второго курса, так как недавно успешно сдал международный тест IELTS на знание английского языка и набрал 6,5 балла. А еще я стал Президентским стипендиатом, что меня, конечно, очень обрадовало. Однако для меня это только первые шаги на пути к целям, к которым я стремлюсь. Вот если я смогу оставаться Президентским стипендиатом все годы учебы, получить после окончания БВШН диплом с отличием, стать студентом магистратуры престижного университета за рубежом, а затем – профессионалом своего дела и отличным специалистом, чтобы приносить пользу своей стране, то тогда мне действительно будет чем гордиться.

– Когда ты думал, куда поступить, почему ты выбрал именно БВШН?

– Я поступил в Высшую школу с большими надеждами. Думаю, что только БВШН из всех вузов страны может помочь мне достичь тех целей, которые я перед собой поставил. Поэтому я сегодня студент Высшей школы.

– Где ты видишь себя после окончания БВШН и почему?

– Я хочу продолжить образование за рубежом. Я и на бакалавра хотел учиться за границей, но родители настояли на том, чтобы степень бакалавра я получил на родине, а лучшим вузом для меня может быть Бакинская Высшая школа нефти.

– Как ты думаешь, что должен делать студент, чтобы достичь своих целей?

– Не только студенту – любому человеку надо упорно трудиться, чтобы добиться поставленной цели, и уметь преодолевать трудности, с которыми он сталкивается на своем пути. И очень важно не падать духом, если случаются какие-то временные мелкие неудачи.

– Что для тебя является самой сильной мотивацией?

– Меня больше всего вдохновляет внимание моих родителей, их поддержка и вера в меня. Это им принадлежит огромная заслуга в моих успехах. А самая сильная мотивация для меня – желание порадовать достижениями своих родителей.

– Что бы ты посоветовал тем, кто уже поступил или только собирается поступать в вуз?

– Я бы им посоветовал серьезно подумать над выбором как профессии, так и вуза, где они будут учиться. Конечно, решение нужно принимать самостоятельно, но так же важно прислушаться к совету родителей. А если правильно выбрать будущую специальность, то все трудности можно преодолеть.

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