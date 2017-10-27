В Геранбое перевозивший хлопкоробов автобус упал с моста, пострадали 20 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-10-27 19:24 | www.apa.az | 5
В Геранбое перевозивший хлопкоробов автобус упал с моста. В результате пострадали 20 человек.
Как сообщает западное бюро АПА, водитель автобуса марки «Isuzu» потерял управление при подъеме на мост, в результате чего транспортное средство упало в реку Кюрек.
В результате аварии пострадали 20 человек. Они были доставлены в Геранбойскую ЦРБ.
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18:18
В Геранбое автобус упал с моста.
Как сообщает западное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на участке магистральной дороги Баку-Газах, проходящем через село Надиркенд Геранбойского района.
Перевозивший хлопкоробов автобус упал с моста в реку.
Сообщается о большом числе раненых.
Четверо пострадавших были доставлены в Геранбойскую ЦРБ.
По факту ведется расследование.