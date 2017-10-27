В Геранбое перевозивший хлопкоробов автобус упал с моста, пострадали 20 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-10-27 19:24 | www.apa.az | 5

В Геранбое перевозивший хлопкоробов автобус упал с моста. В результате пострадали 20 человек.

Как сообщает западное бюро АПА, водитель автобуса марки «Isuzu» потерял управление при подъеме на мост, в результате чего транспортное средство упало в реку Кюрек.

В результате аварии пострадали 20 человек. Они были доставлены в Геранбойскую ЦРБ.

***

18:18

В Геранбое автобус упал с моста.

Как сообщает западное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на участке магистральной дороги Баку-Газах, проходящем через село Надиркенд Геранбойского района.

Перевозивший хлопкоробов автобус упал с моста в реку.

Сообщается о большом числе раненых.

Четверо пострадавших были доставлены в Геранбойскую ЦРБ.

По факту ведется расследование.