Лавров: Азербайджан активно участвует в строительстве заводов в Астраханской области

2017-10-27 14:10 | www.oxu.az | 3

"Инвесторы из Ирана и Азербайджана активно участвуют в строительстве заводов в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Лотос" в Астраханской области".

Как передает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов России при МИД.

"Диалог российских регионов со странами Каспия опирается на широкие торгово-экономические связи, регионы ведут целенаправленную работу по созданию благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества, используя все возможности территорий опережающего развития, особых экономических зон и тех льгот, которые предоставляются на основе российского законодательства", - отметил Лавров.

Н.Г.