Посол Беларуси в Кыргызстане вручил верительные грамоты Атамбаеву

2017-10-27 18:00 | www.trend.az | 5

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко 27 октября вручил верительные грамоты Президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Обращаясь к послу Беларуси, Алмазбек Атамбаев отметил, что кыргызско-белорусское сотрудничество вышло на должный уровень, отдельно упомянув взаимодействие между странами по линии ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС.

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