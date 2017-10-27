Американские мастера хип-хопа об Азербайджане, мейхане и национальных танцах (ФОТО)

2017-10-27 18:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Хип-хоп – жанр, который зародился в афроамериканских и латиноамериканских кварталах Бронкса (Нью-Йорк, США) в 1973 году. Хип-хоп имеет несколько направлений – музыкальное, танцевальное, изобразительное, каждое из которых несет свой смысл.

Среди представителей молодежи Азербайджана немало увлекающихся этой современной прогрессивной культурой. Именно для них была представлена уникальная возможность пообщаться и пройти обучение у известных американских мастеров хип-хопа – представителей Академии хип-хопа "Next Level".

Проект "Next Level" – совместная инициатива Государственного департамента США, Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и Международного центра Меридиан.

В Азербайджане визит американских мастеров хип-хопа организован при поддержке посольства США в нашей стране и содействии Союза молодежи Азербайджана (СМА).

В рамках визита в Азербайджан, начиная с середины октября, пять мастеров хип-хопа - менеджер группы Джэси Каприс, специалист в области граффити Эрик Трикстер, танцор Фанк Будда, битбоксер Дерик Кросс и МС T.R.U.T.H проводили мастер-классы для представителей азербайджанской молодежи, увлекающейся хип-хопом.

Итогом занятий станет подготовленная совместная программа, которая будет представлена 27 октября на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова в Баку и 28 октября на сцене Мингячевирского государственного драматического театра.

В беседе с корреспондентом Trend Life американские мастера хип-хопа поделились впечатлениями о визите в нашу страну, рассказали, что им здесь запомнилось больше всего и конечно, рассказали о работе с нашей молодежью.

- Скажите, как оцениваете уровень представителей хип-хоп культуры в Азербайджане?

Фанк Будда: У культуры хип-хопа несколько направлений, и если говорить, например о битбоксе или МС, то представителей этого направления в Азербайджане не так много, но уровень у них хороший. Ребята, которые занимаются граффити – очень хорошо рисую, среди них есть - талантливые. Могу сказать, что у вас мощный уровень у танцоров. Но, нельзя говорить, об уровне ставя рамки – хорошо или плохо. Каждый учится, развивается, получает опыт, мы все нуждаемся во взаимообмене.

Джэси Каприс: Нам не важно, на каком уровне хип-хоп культура развита в той или иной стране. Задача проекта - знакомить с культурой хип-хопа. И мы благодарны, всем кто посодействовал нашему визиту в Азербайджан.

- По итогам вашего визита состоятся два отчетных концерта в Баку и Мингячевире. Скажите, в дальнейшем планируется какое-то сотрудничество с участниками из Азербайджана?

Джэси Каприс: Да, конечно, нам бы этого очень хотелось. Во время мастер-классов у нас сложились очень крепки взаимоотношения. Думаю, ребята из нашей команды меня поддержат и подтвердят, что они получили мощный заряд энергии, и естественно захотят продолжить наше дальнейшее сотрудничество. Кстати, основатель проекта Марк Кац на три дня приезжал в Азербайджан и остался доволен нашим сотрудничеством. Думаю, что мы будем искать определенные пути для сотрудничества в будущем.

- Эрик, Фанк Будда уже сказал, что в Азербайджане хорошие граффити-художники. Скажите, чему вы их научили?

Эрик Трикстер: Думаю, что это были больше не уроки, а обмен творчеством. Некоторые ребята рассказали, что у них не всегда бывает возможность приобрести краски и другие приспособления необходимые для граффити. Я объяснил, как работать с тем, что есть под рукой. Например, когда я рисовал в 80-х годах, у меня тоже не было всех необходимых приспособлений. Тогда, чтобы рисовать граффити я использовал материалы, которыми пользуются обычные маляры.

- Интересно узнать познакомились ли вы с азербайджанским искусством, например, видели ли наши национальные танцы?

Фанк Будда: Да, я видел не только азербайджанские танцы, но и слушал азербайджанские национальные мелодии. Мы посмотрели не только как танцуют национальные танцы, но и узнали, что означают определенные танцевальные движения. Чтобы выучить азербайджанский танец и привыкнуть к его движениям мне нужно чуть больше времени, но я почувствовал его дух. Вот поэтому мы не называем наши занятия уроками, а говорим, что это культурный обмен.

- У нас в стране мейхану часто называют азербайджанкам рэпом. Скажите, вам удалось ее послушать?

Джэси Каприс: Я слышала о мейхане, мне даже показывали видеоролики с выступлением азербайджанских исполнителей мейханы. Мне очень понравилось.

МС T.R.U.T.H: В принципе мейхана - это что делаю я, это импровизация со словом, импровизация в поэзии.

- И конечно, не могу не спросить о ваших впечатлениях об Азербайджане, что вам запомнилось больше всего?

Джэси Каприс: Мы тут почувствовали себя в окружении близких людей, ощутили себя как дома. Не могу не сказать о гостеприимстве и добродушии, которое мы чувствовали и от участников проекта, и от простых людей на улице.

Дерик Кросс: мы все стали одной большой семьей. Это очень для нас значимо.

МС T.R.U.T.H: Положительная энергия - это то, что идет полностью от Азербайджана и всех, проживающих здесь людей.

Фанк Будда: А мне больше всего запомнились улыбающиеся лица людей. Мне кажется, вы здесь улыбаетесь намного больше, чем люди в Америке.

По словам заместителя председателя Союза молодежи Азербайджана, председателя Ассоциации танцев Азербайджана (АТА) Азиза Азизли, проект "Next Level" направлен на развитие культуры хип-хопа по всему миру.

"Организованные в Азербайджане мастер-классы посетили более ста человек, в итоговых программах выступят 44 человека. На концертах, как в Баку, так и в Мингячевире будет представлена идентичная программа" – сказал Trend Life Азизли.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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