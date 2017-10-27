Главы таможенных служб Ирана, Азербайджана и России могут провести встречу

2017-10-27 14:18 | www.oxu.az | 3

Сегодня председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев провел встречу с находящимся с визитом в Азербайджане министром экономики и финансов Ирана, сопредседателем совместной азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству Масудом Карбасианом.

А.Алиев рассказал о связях между двумя соседними странами как в политической, экономической, так и в культурной областях, выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

В ходе встречи М.Карбасиан отметил важность проведения трехсторонней встречи глав таможенных служб Ирана, Азербайджана и России, выразив надежду, что это предложение будет реализовано в будущем.

Н.О.