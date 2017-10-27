СГБ Азербайджана задержала четырех членов экстремистской группировки

2017-10-27 18:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) задержали группу лиц, являвшихся членами радикально-религиозного экстремистского преступного сообщества.

Как сообщили Trend в пятницу в отделе СГБ по связям с общественностью, в связи с возбужденным в Службе уголовным делом продолжаются интенсивные антитеррористические операции.

В результате проведенной 27 октября спецоперации были задержаны и привлечены к уголовной ответственности граждане Азербайджана Алиев Хасрет Алигусейн оглу, Насруллаев Эмиль Ровшан оглу, Дадашов Эльшад Гусейнага оглу и Эйналов Заур Талыб оглу, являющиеся членами радикально-религиозного экстремистского преступного сообщества и участвовавшие в учениях и боях на почве религиозного экстремизма в Сирии и Ираке.

Служба государственной безопасности ознакомит общественность с не представляющими собой следственную тайну аудио- и видеоматериалами, связанными с уголовным делом, ведущимся по фактам подготовки террора в Азербайджане и участия в преступном сообществе.

(Текст: Талех Агавердиев)

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