ПО "Азнефть" приступает к реализации нового проекта

2017-10-27 18:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение (ПО) "Азнефть" азербайджанской госкомпании SOCAR начинает реализацию проекта "Маяк", направленного на повышение производительности в сфере нефти и газа, говорится в сообщении ПО в пятницу.

Отмечается, что на прошедшем заседании ПО, посвященном реализации проекта "Маяк", приняли участие вице-президент SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов, вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов, гендиректор ПО Дашгын Искендеров, руководители управлений и отделов.

"Благодаря новому подходу в проекте "Маяк" мы достигнем роста продуктивности. Проект реализуется за счет внутренних возможностей "Азнефти", а руководство SOCAR поддерживает его", - сказал Искендеров.

Гендиректор отметил, что основной целью проекта "Маяк" является, в первую очередь, увеличение добычи в 2018 и 2019 годах, а затем предполагается приступить к применению этого же проекта на других месторождениях.

Яшар Лятифов отметил, что для определения перспективных целей и направлений развития страны, как и в других сферах, была подготовлена Стратегическая дорожная карта по развитию нефтегазовой промышленности.

"SOCAR при реализации мероприятий "дорожной карты" будет применять новые подходы, и с этой точки зрения, проект имеет большое значение", - сказал Лятифов.

Советник гендиректора "Азнефти" по новой технике и инновациям Гаджибаба Агаев сказал, что для реализации проекта формируется команда молодых специалистов. Эта команда будет раз в неделю проводить оценочные заседания по выполнению проекта и информировать о результатах руководство. В состав команды были включены специалисты ПО "Азнефть" и НГДУ "28 мая".

(Авторы: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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