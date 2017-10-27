Церковь недовольна папой Франциском

2017-10-27 14:29 | www.oxu.az | 3

Против папы Римского Франциска ведут «войну» внутри его собственной церкви, сообщает Оxu.Az со ссылкой на The Guardian.

Скромный и смиренный понтифик пользуется популярностью во всем мире, но внутри Римско-католической церкви его реформы привели в ярость консерваторов и привели к протесту.

Сегодня папа Франциск один из самых ненавидимых людей планеты.

Ненавидят его не атеисты, не протестанты, не мусульмане, а кое-то из его собственных последователей.

Противники понтифика в Римско-католической церкви готовятся к борьбе с ним.

Консерваторы считают, что осторожные реформы Франциска представляют угрозу для веры в то, что церковь учит вневременным истинам, и задаются вопросом, если католическая церковь такому не учит, что в чем ее смысл, говорится в материале.

Чтобы гарантировать сохранение принятых Франциском перемен, церковь должна их принять, и это вопрос, ответ на который не будет найден при жизни понтифика, отмечается в материале.

Н.Г.