Французский университет в Баку ознаменовал начало сотрудничества между нашими странами в сфере образования - Посол (версия 2)

2017-10-27 18:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Целью Французско-Азербайджанского университета является подготовка новых квалифицированных кадров. Университет ознаменовал начало сотрудничества между нашими странами в сфере образования.

Об этом заявила посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез во время пресс-конференции в честь вручения студентам Французско-Азербайджанского университета в Баку студенческих билетов.

Бушез поздравила студентов университета с тем, что они становятся частью такого важного проекта, связывающего две страны, отметив, что в прошлом году торжественная церемония вручения студенческих билетов состоялась в Центре Мугама в Баку, сегодня же университет проводит церемонию в своем новом здании, что также не может не радовать.

Посол Франции выделила и поздравила от имени университета команду, состоящую из пяти студентов одержавших победу в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Бушез также отметила заслуги Страсбургского университета в открытии и функционировании Азербайджано-французского университета.

Благодарности прозвучали также в адрес министерства образования Азербайджана, и в частности министра Микаила Джаббарова.

Азербайджано-французский университет (UFAZ) – это проект, учрежденный в 2014 году по инициативе президентов Азербайджана и Франции. В университете, действующем с сентября 2016 года, прием студентов осуществляется по четырем техническим специальностям.

С французской стороны в проекте участвует консорциум французских университетов, возглавляемый Страсбургским университетом (Унистра). А с азербайджанской стороны, проект возглавляет Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП) на основе тесного сотрудничества с министерством образования Азербайджана.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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