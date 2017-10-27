Выделены средства на строительство автодороги в Агдамском районе

2017-10-27 18:29 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гарвенд-Хындырыстан в Агдамском районе.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гарвенд-Хындырыстан, соединяющей 14 населенных пунктов с населением 29 тысяч человек, из предусмотренных в разделе расходов на государственные капиталовложения госбюджета Азербайджана на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог ОАО «Азеравтойол», будет выделено 5,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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