Конституционный суд Испании дал Каталонии три дня на приостановку решения о независимости

2017-10-27 20:36 | www.apa.az | 5

Конституционный суд Испании дал властям Каталонии три дня, чтобы приостановить одностороннее решение о независимости региона.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет испанское издание Pais.

"Конституционный суд дает три дня региональному правительству, парламенту Каталонии, чтобы принять решение о приостановлении решения о независимости", - пишет издание.

Ранее ряд СМИ сообщило, что генеральная прокуратура Испании в понедельник планирует подать иск против членов парламента и правительства Каталонии, обвинив их в мятеже в связи с решением провозгласить независимость региона.