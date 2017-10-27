Конституционный суд Испании дал Каталонии три дня на приостановку решения о независимости

2017-10-27 20:36 | www.apa.az | 5
Конституционный суд Испании дал властям Каталонии три дня, чтобы приостановить одностороннее решение о независимости региона.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет испанское издание Pais.
"Конституционный суд дает три дня региональному правительству, парламенту Каталонии, чтобы принять решение о приостановлении решения о независимости", - пишет издание.
Ранее ряд СМИ сообщило, что генеральная прокуратура Испании в понедельник планирует подать иск против членов парламента и правительства Каталонии, обвинив их в мятеже в связи с решением провозгласить независимость региона.