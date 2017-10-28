Белый дом: Трамп назначит нового главу ФРС на следующей неделе

2017-10-28 00:55 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп назначит нового главу Федеральной резервной системы США на следующей неделе.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.

"Я могу подтвердить, что президент объявит о назначении на пост руководителя ФРС на следующей неделе", - сказала она.

На прошлой неделе Трамп подтвердил, что рассматривает пять кандидатур на пост главы ФРС. Как передало ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в их число входят нынешний руководитель структуры Джанет Йеллен, директор Национального экономического совета США Гэри Кон, член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш, а также экономист Станфордского университета Джон Тейлор.

После объявления главы государства кандидатуру руководителя структуры должен утвердить Сенат Конгресса США.