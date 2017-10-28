Известного футболиста арестовали за избиение подруги

2017-10-28 00:46 | www.oxu.az | 5

Вратарь французского «Ланса» Николя Душе арестовали по подозрению в избиении подруги.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу, 27 октября, сообщает Le Parisien.

Футболист был задержан вечером 26 октября в своем доме. Прибывшие на место силовики обнаружили обнаженную девушку с кровоподтеками и синяками. Жертва сама открыла им дверь, а в комнате полицейские увидели Душе, от которого исходил сильный запах алкоголя.

Как отмечает источник, футболист схватил подругу за волосы и ударил головой об пол.

В июле нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман был задержан полицией по подозрению в домашнем насилии. Футболист избил свою девушку после того, как она попыталась войти в его аккаунт в Instagram. По ее словам, она собиралась разместить там рекламный пост. Коман свою вину признал.

Душе выступает за «Ланс» с 2016 года. До этого он защищал цвета «Пари Сен-Жермен», в составе которого четыре раза стал чемпионом Франции.

С.Б.

