“Petkim” привлекает кредит в размере 500 млн. долларов

2017-10-28 01:52 | www.apa.az | 5

Нефтехимический холдинг “Petkim Petrokimya Holding A.Ş.” принял решение о привлечении кредита в размере 500 миллионов долларов США.

Как передает «АПА-Экономикс», об этом говорится в сообщении, распространенном холдингом.

Отмечается, что привлекаемый кредит будет направлен на приобретение акций нефтеперерабатывающего завода STAR.

Основанный турецким правительством в 1965-ом году “Petkim Petrokimya Holding A.Ş.” является первый и единственный производитель нефтехимической продукции в стране.

В 2008-ом году SOCAR в 2008 году приобрела у Турции 51%-ный контрольный пакет акций холдинга.

Фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен в регионе Алиага Измира 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. Завод планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. Общая стоимость проекта составляет 5,6 млрд. долларов.