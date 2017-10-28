Турция осудила провозглашение независимости Каталонии

2017-10-28 02:38 | www.apa.az | 5

Анкара осуждает провозглашение независимости парламентом Каталонии и уважает территориальную целостность Испании.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«Шаг, который был сделан парламентом Каталонии, не является верным решением. С уважением относимся к территориальной целостности Испании, конституции страны и воле испанского народа. Принятое в одностороннем порядке решение парламента не соответствует конституции Испании, ее законам и не отражает волю населения региона. Мы не сомневаемся в том, что наш друг и союзник Испания выдержит это испытание", - отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве.