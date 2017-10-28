В шахте на западе Грузии погиб один рабочий

2017-10-28 03:39 | www.apa.az | 5

Один рабочий погиб в пятницу после обрушения горных пород в одной из угольных шахт города Ткибули на западе Грузии.

Как передает АПА, об этом сообщила тбилисская телекомпания Imedi.

Рабочий погиб после обрушения горной массы в период проведения подземных работ, которые предшествуют добыче угля.

МВД Грузии в связи с произошедшим на шахте начало расследование. Как сообщается, из Тбилиси в Ткибули для изучения обстоятельств происшествия выехали представители министерств экономики и здравоохранения Грузии.