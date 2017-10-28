В “Барселоне” отказались комментировать независимость Каталонии

2017-10-28 04:26 | www.apa.az | 5

Футбольный клуб «Барселона» не будет делать официальных заявлений относительно провозглашения парламентом независимости Каталонии от Испании.

Как передает АПА, об этом сообщает Marca.

Президент «Барсы» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что клуб в основном находится на стороне каталонских властей, но не поддерживает все их действия. Он призвал испанскую и каталонскую стороны к конструктивному диалогу,

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отказался комментировать эту тему и подчеркнул, что его интересует только футбол.