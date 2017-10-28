Венгрия заблокировала проведение саммита НАТО — Украина

2017-10-28 02:27 | www.oxu.az | 5

Венгрия наложила вето на проведение в декабре саммита НАТО — Украина.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто, говорится на сайте МИД Венгрии.

Он отметил, что Венгрия не может поддержать интеграционные устремления Украины.

До сентября, по его словам, Венгрия была самым активным сторонником интеграционных устремлений Украины. В начале осени Киев принял закон об украинизации образования, который Сийярто назвал «ударом в спину».

При этом Сийярто уточнил, что это решение нельзя будет проигнорировать, поскольку для проведения саммита НАТО — Украина необходима единая позиция всех стран-членов альянса.

С.Б.

