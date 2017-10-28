Из Каталонии бежит крупный бизнес

2017-10-28 02:59 | www.oxu.az | 5

1681 компания перенесла свои головные офисы из Каталонии в другие регионы Испании в октябре. Об этом свидетельствуют данные регистрационной палаты Испании, передает Oxu.Az со ссылкой на РБК.

Согласно информации, с 23 по 26 октября из Каталонии перерегистрировались 379 компаний. Накануне из региона выехали 78 компаний.

Большинство компаний, а именно 1,5 тыс., покинули Барселону, 35 — перенесли свой бизнес из города Жирона, 67 — из Льеды и 71 — из Таррагоны.

По подсчетам La Vanguardia, из Каталонии каждые 15 минут уходит по одной компании. С другой стороны, 71 компания, наоборот, перенесла свои штаб-квартиры в Каталонию после 2 октября. Из них 59 юридических лиц зарегистрировались в Барселоне.

С.Б.

