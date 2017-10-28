Petkim планирует купить акции НПЗ STAR на сумму $500 млн.

2017-10-28 02:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Нефтехимический холдинг “Petkim Petrokimya Holding A.Ş.” принял решение о привлечении средств в размере 500 миллионов. долларов, говорится в сообщении, распространенном холдингом в пятницу.



Средства, полученные от выпуска облигаций, а также из дополнительных источников планируется направить на приобретение акций нефтеперерабатывающего завода STAR.

Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, четверть которой холдинг экспортирует. В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн продукции в год.

Долевое участие акционеров в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. - 51 процент, американский инвестиционный банк Goldman Sachs - 7,68 процента, другие акционеры - 41,32 процента.

Отметим, что SOCAR приобрела 51 процент акций холдинга в 2008 году.

Экспорт продукции нефтеперерабатывающего завода Star начнется с 20 сентября 2018 года.

На НПЗ Star ежегодный объем производства нафты, в качестве основного сырья, будет составлять 1,66 миллиона тонн. Помимо нафты, на новом НПЗ будут производиться дизельное топливо с ультранизким содержанием серы в объеме 5,95 миллиона тонн, авиационный керосин - 500 тысяч тонн, реформат - 500 тысяч тонн, нефтяной кокс - 630 тысяч тонн, сжиженный газ - 240 тысяч тонн, смешанный ксилол - 415 тысяч тонн, олефиновый сжиженный газ - 75 тысяч тонн, а также 145 тысяч тонн серы. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется перерабатывать такие сорта нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

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