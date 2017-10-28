Коалиция США готовит наступление на город, где находится руководство ИГ

2017-10-28 03:25 | www.trend.az | 4

Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" готовит наступление на сирийский город Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор, где, предположительно, находится руководство ИГ, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя коалиции полковника Райана Диллона.



"Мы должны закрепить успехи, достигнутые "Сирийскими демократическими силами" на нефтяных месторождениях Омара и продолжать зачищать районы, которые по-прежнему являются территорией ИГ. А затем готовиться к наступлению на Абу-Камаль, где, как мы считаем, сейчас находится основная часть руководства ИГ", - сказал Диллон.

По его словам, после взятия Мосула в Ираке и Ракки в Сирии Абу-Камаль остается самым главным оплотом террористов.

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