В шахте на западе Грузии погиб один рабочий

2017-10-28 04:17 | www.trend.az | 4

Один рабочий погиб в пятницу после обрушения горных пород в одной из угольных шахт города Ткибули на западе Грузии, передает ТАСС. Об этом сообщила тбилисская телекомпания Imedi.

По данным, полученным из Ткибули, рабочий погиб после обрушения горной массы в период проведения подземных работ, которые предшествуют добыче угля.

МВД Грузии в связи с произошедшим на шахте начало расследование. Как сообщается, из Тбилиси в Ткибули для изучения обстоятельств происшествия выехали представители министерств экономики и здравоохранения Грузии.

Разработка шахт в Ткибули началась в середине XIX века, когда ученые обнаружили там угольные месторождения. За последние 170 лет на шахтах города в результате несчастных случаев погибли несколько сотен горняков. В мае текущего года на одной из шахт города произошло частичное обрушение, тогда погибло четверо рабочих.

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