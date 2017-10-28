МОТ: Азербайджану следует пересмотреть политику рынка труда (Эксклюзив)

2017-10-28 08:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане следует пересмотреть политику рынка труда и усилить работу Государственной службы занятости.

Об этом в интервью Trend сказала директор Бюро Международной организации труда (МОТ) по странам Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева.

Подобные инициативы, отметила собеседник агентства, необходимы, чтобы создать достаточно возможностей трудоустройства для молодых людей.

"Азербайджанский рынок труда постоянно развивается и в то же время сталкивается со значимыми структурными изменениями. Малый и средний бизнес начал играть очень важную роль в экономике, число рабочих мест, созданных в этом сегменте, постоянно растет", - сказала она, отметив, что это очень позитивный аспект.

Тем не менее, Кулаева считает, что рост малого и среднего бизнеса одновременно является и серьезной проблемой с точки зрения охраны труда и соблюдения техники безопасности. В связи с этим МОТ предоставляет своим партнерам техническую помощь для разработки и внедрения эффективных стратегий в этой области, которые позволяют реагировать на новые вызовы.

(Авторы: Гюльгыз Мурадова, Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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